News Super Mario Odyssey (Switch)

Galerie images 06/09/2020

Dès le 11 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, Walmart proposera un nouvel article sur son site, à savoir un pack contenant une manette Nintendo Switch Pro et le jeu Super Mario Odyssey en téléchargement. Ce bundle arrivant à l'occasion des 35ans de la licence peut être précommandé pour la modique somme de 99.99 $, soit 84.47 €, frais de port non-inclus.Et si le prix peu paraitre élevé pour certains, il est bon de rappeler qu'une manette Nintendo Switch Pro vous coûterait, seule, entre 60 et 70 € environ, selon les revendeurs ; tandis que le jeu Super Mario Odyssey se vend quant à lui entre 50 et 60 € environ, en fonction, là aussi, des revendeurs.Une belle initiative de Nintendo à destination de ceux qui souhaiteraient se procurer ce pack vous permettant de découvrir les dernières aventures de Mario, avant de vous replonger dans ses plus incroyables épopées avec Super Mario 3D All-Stars lors de sa sortie le 18 septembre.Que pensez-vous de ce bundle et, de manière plus générale, de ce 35ème anniversaire de la licence Super Mario Bros. ? N'hésitez-pas à nous faire part de votre ressenti sur notre serveur discord où le débat sur ce sujet est devenu permanent, ou en commentaire sous cette news !Source : Nintendo Everything