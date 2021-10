Une nouvelle bande-annonce présente la Game & Watch The Legend of Zelda

Game & Watch: The Legend of Zelda - Tenez la légende entre vos mains 18/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une Game & Watch The Legend of Zelda est en approche : promise aux fans de la série pour le 12 novembre prochain, cette édition-anniversaire permettra de jouer à The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, et The Legend of Zelda: Link's Awakening.En bonus, rappelons que les joueurs pourront jouer au jeu Game & Watch Vermin, avec Link comme personnage jouable. Comme l'édition Super Mario Bros l'année dernière, une horloge aux bonus Zelda sera également disponible dans la petite console.Et pour nous montrer tout cela, au cas où nous aurions oublié la présentation officielle de cette machine il y a de cela quelques mois lors de l'E3 2021 , voici une nouvelle bande-annonce proposée par Nintendo sur sa chaine YouTube :Ne manquez pas de consulter cette actualité de juin dernier pour découvrir la Game & Watch Zelda en images