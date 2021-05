News DC Super Hero Girls: Teen Power (Switch)

Bande-annonce japonaise de DC Super Hero Girls: Teen Power 25/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rejoignez le combat pour la justice et incarnez Wonder Woman, Supergirl et Batgirl de la série animée DC Super Hero Girls.



Sauvez Metropolis grâce aux capacités uniques de chaque super-héroïne et contrecarrez les plans de Harley Quinn, Catwoman et Star Sapphire.



Explorez la ville en tant que super-héroïne ou adolescente et visitez les endroits emblématiques de la série comme le lycée Metropolis High School et le Sweet Justice. Mais quoi que vous fassiez, faites attention à ne pas révéler votre identité secrète !



DC Super Hero Girls: Teen Power sort très bientôt : à vrai dire, c'est un jeu que vous pourrez retrouver dans deux petites semaines seulement. C'est en effet le 4 juin 2021 que sortira ce jeu d'action en exclusivité sur Nintendo Switch.Voici la toute dernière bande-annonce du jeu, pour l'heure uniquement en version japonaise, histoire de vous permettre de voir le look du jeu plus en détail. D'une durée de 4 minutes, voici cette vidéo disponible sur la chaine YouTube japonaise de Nintendo :Sur l'eShop, la fiche du jeu nous donne quelques détails supplémentaires, on cite :Source : Nintendo Everything