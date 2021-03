News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Hello Kitty x Animal Crossing : habitants et items Sanrio

Nintendo a publié sur son site Internet une foule d'informations concernant la sortie d'une nouvelle mise à jour pour Animal crossing: New Horizons, qui sera disponible le 18 mars 2021. Cette mise à jour, qu'on peut considérer comme la mise à jour anniversaire à quelques jours de la date proprement dite, est riche en nouveautés :- De nouveaux habitants Sanrio- De nouveaux objets Sanrio- Amélioration de l'appli Motifs persos- Un cadeau : un gâteau d'anniversaire pour les un an d'ACNH- De nouveaux objets saisonniers- Des items Nintendo Switch Lite réservés aux abonnés Nintendo Switch Online- Gagner des points Nook avec NookLink sur son smartphone- Créer des brochures insulaires pour son ileDécouvrons tout cela dans les paragraphes ci-dessous...Habitants et objets Sanrio seront donc disponibles à partir du 18 mars dans Animal Crossing: New Horizons. Pour en bénéficier dans le jeu, il sera toutefois nécessaire d'utiliser les cartes amiibo commercialisées à partir de la fin mars en Europe. le paquet comprendra 6 cartes NFC qui vous permettront d'inviter des personnages Sanrio à venir camper sur votre ile. Vous pourrez alors leur proposer d'emménager sur votre ile.Vous aurez grâce à ces cartes la possibilité d'acheter des objets inspirés de Sanrio (Hello Kitty, Cinnamoroll et Pompompurin), histoire de décorer votre ile de façon toujours plus chou. Ces éléments seront tout de suite disponibles aux possesseurs du paquet Sanrio Animal Crossing.Nintendo annonce deux changements dans l'application Motifs Persos que vous pouvez retrouver dans Nookphone. Vous pourrez récupérer la nouvelle version de Nookphone au Bureau des résidents.De nouvelles catégories seront ajoutées avec l'amélioration Motifs persos pour pros+ : 4 catégories de motifs persos pro... et surtout 100 nouveaux emplacements de sauvegarde (50 pour les motifs persos et 50 pour les motifs pro).En plus, il sera possible d'ajouter le Portail des motifs persos, déjà disponible dans la boutique des Soeurs Doigts de fée, directement à l'application Motifs persos. Cela vous permettra d'y accéder depuis tout point de votre ile en sortant votre Nookphone. 12 millions de motifs persos ont déjà été créés par la communauté !Pour remercier les joueurs d'avoir téléchargé et installé la démo, Nintendo enverra un petit cadeau par courrier à tous : un gâteau d'anniversaire en forme d'île remodelée tout mignon qu'on a hâte de poser sur la table de la salle à manger.Avec l'arrivée du printemps, de nouveaux objets saisonniers nous seront proposés, des objets et des tenues, les premiers seront disponibles chez Méli et mélo, les secondes chez les Soeurs Doigts de Fée.A l'occasion du 1e avril, des accessoires pour le moins originaux seront proposés comme... un coussin péteur. En avril, période des bals de promo, une gamme spéciale d'items et de vêtements "bals de promo" sera proposée.On récapitule ce qui sera disponible, et quand, ci-après :- 26/03 - 01/04 : coussin péteur- 01/04 - 30/04 : gamme d'objets et de vêtements "bal de promo"- 01/04 - 10/04 : Célébrer Singmogil en plantant un forsythia- 15/04 - 22/04 : Fêter le jour de la nature avec un globe coolRappelons par ailleurs qu'à partir du 28 mars, Albin sera de retour pour... La fête des oeufs dans Animal Crossing ! Des oeufs seront cachés un peu partout sur votre ile, vous permettront de fabriquer des objets spéciaux que vous pourrez remettre à Albin le 4 avril, Jour de la Fête des Oeufs.Dans la boutique de Méli et mélo, vous pourrez aussi acheter des objets spéciaux Fête des Oeufs.Si vous êtes abonné au service Nintendo Switch Online, il vous sera possible d'acheter via Nook Shopping une Nintendo Switch Lite digitale pour Animal Crossing: New Horizons. 4 coloris seront disponibles, et vous retrouverez ces items dans l'application Nook Shopping notamment.Une mise à jour de l'application Nintendo Switch Online pour smartphone vous permettra désormais de gagner des points Nook pour toute utilisation de l'application dédiée.Une nouvelle fonctionnalité sera proposée le 24 mars : elle vous permettra de partager votre ile en créant une brochure destinée à présenter votre ile au reste du monde.Le principe ? Transférer des captures d'écran et des vidéos extraites du jeu vers votre smartphone, publiez les sur le site du créateur de brochure insulaire, qui sera disponible en ligne.Ce site spécial vous permettra de créer des brochures, des posters et même des vidos de présentation. Vous pourrez téléchargez vos créations et les partager sur le Net, et on espère bien que vous nous présenterez vos plus belles créations !Nintendo précise que cette fonctionnalité ne sera pas disponible de façon permanente : le créateur de brochure insulaire sera donc une édition limitée et nous en reparlerons d'ici le 24 mars !Que pensez-vous de toutes ces nouveautés ? Voilà de quoi rythmer les prochaines semaines, avec d'une part les cartes NFC Sanrio, et d'autre part les premiers jours du printemps !Source : Nintendo