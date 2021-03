News Miitopia (Switch)

Bande-annonce japonaise de présentation de Miitopia Switch 25/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Au Japon, les sorties de jeu sont souvent précédées de longues bandes-annonces de présentation, histoire de découvrir en détail le contenu d'un jeu à venir. Alors si la vidéo ci-dessous est en japonais, elle n'est pas moins riche d'extraits vidéo du RPG pas comme les autres qui sortira sur Nintendo Switch le 21 mai 2021.Vous pouvez consulter le site officiel de Nintendo ici pour en savoir plus sur Miitopia, un jeu dans lequel les Mii reviendront donc sur le devant de la scène.Il s'agit d'un RPG dans lequel les relations entre les Mii jouent un rôle primordial : être plus soudé avec ses congénères donnera plus de puissance à vos combats forcément épiques.A l'occasion de ce portage Switch (rappelons que le jeu était sorti sur 3DS en 2016), Nintendo indique qu'on trouvera de nouvelles fonctionnalités, comme se maquiller ou faire porter des perruques à nos Mii. Tout cela est terriblement excitant, non ?Calmez-vous, calmez-vous : patience jusqu'au 21 mai 2021, date de sortie de Miitopia que Nintendo Switch.