News Fall Guys: Ultimate Knockout (Switch)

Pour ceux qui ne voient pas vraiment le problème, avoir accès au code source d'un jeu c'est un peu comme avoir les plans, les clefs et le planning des rondes des vigiles d'une banque : entre de mauvaises mains, ça peut faire mal.

Au delà des risques de hack évident que cela implique pour les joueurs qui pourraient en pâtir, il est un autre énorme risque qui doit particulièrement préoccuper les développeurs. En effet, avec de telles infos, n'importe qui pourrait voler sa formule au jeu et ainsi proposer un "Fall Guys like" qui n'aurait rien à envier à l'original.





Evidemment, Mediatonic a immédiatement réagit et tout est revenu à la normale mais au vu de l'ampleur qu'à pris la chose (en particulier via Twitter), il paraît impossible que le code n'ait pas été récupéré par certains et qu'il puisse donc être diffusé à nouveau, ou au moins analysé.







Espérons néanmoins que tout cela ne causera pas trop de tort à Fall Guys : Ultimate Knockout que l'on devrait voir débarquer d'ici la fin de l'été sur Switch.



Source : NintendoLife