News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Deux mois ! Un peu plus de deux mois nous séparent de la sortie d'Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch. Ce sera le 20 mars, à la veille du Printemps qui s'annonce splendide sur l'île mise à disposition par la nouvelle agence de voyage de Tom Nook.Nous ignorons encore beaucoup de choses du jeu et il n'est pas dit que nous en saurons vraiment beaucoup plus d'ici sa sortie même si les indices concernant un Animal Crossing Direct semblent prometteurs.Pour nous faire patienter, il faut se tourner vers le Famitsu qui a diffusé au Japon toute une série de nouvelles images du jeu : artwork, screenshots, il y en a pour tout le monde !Voici tout d'abord de nouvelles captures d'écran du jeu :Et pour finir quelques artworks reprenant des actions disponibles dans le jeu :Tout cela nous donne terriblement envie de découvrir le jeu complet ! Pas vous ?Animal Crossing: New Horizons sortira le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch;Source : Japanese Nintendo