Une démo pour Princess Peach: Showtime! maintenant dispo sur l'eShop

La magie s'apprête à opérer à nouveau sur Nintendo Switch avec l'arrivée de Princess Peach: Showtime!, un jeu qui met en vedette la princesse du Royaume Champignon dans une quête originale pour sauver le Sparkle Theater. Pour découvrir le jeu qui sera disponible le 22 mars prochain, une démo gratuite vient d'être mise en ligne sur l'eShop.Voici la nouvelle bande-annonce qui accompagne la disponibilité de cette démo sur l'eShop :La démo propose un aperçu des capacités de transformation de Peach, nous offrant la chance de briller en tant que Peach Epeiste et Peach Pâtissière. Cette démo est une invitation à découvrir comment, avec un peu de courage et beaucoup de sucre, aucun spectacle ne sera laissé dans l'ombre grâce au charme de notre chère Princesse.A l'occasion de la mise en ligne de la démo du jeu, Nintendo a publié une nouvelle vidéo qui nous montre des fonctionnalités de personnalisation qui nous permettront d'ajouter un éclat unique à l'aventure de Peach. Le trailer dévoile par ailleurs un aperçu des pièces de théâtre thématiques du jeu, offrant un voyage spectaculaire à travers des mondes enchantés.Nintendo profite de l'annonce pour rappeler qu'en parfaite harmonie avec la sortie du jeu le 22 mars, Nintendo enchantera ses fans avec la sortie de Joy-Con couleur rose pastel. Ces manettes, disponibles à l'achat séparément, sont totalement à l'image de l'élégance et de la féminité de Peach, promettant d'ajouter une touche de douceur à votre expérience de jeu.