News Bioshock: The Collection (Switch)

BioShock: The Collection Launch Trailer 14/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bioshock : The Collection, déjà sorti sur d'autres supports, est une compilation regroupant les trois titres de la saga de 2K, à savoir Bioshock, Bioshock 2 et Bioshock Infinite ainsi que leurs DLC. L acompilation embarque également des commentaires des développeurs Ken Levine et Shawn Robertson.La collection serait prête à débarquer sur nos Switch si l'on en croit gamerating , l'organisme de classification taïwanais. Rien n'a encore été officialisé par 2K mais on sait bien que quand un jeu est listé par un organisme de classification, c'est rarement par erreur.Espérons également que si édition physique il y a, on retrouvera les 3 épisodes sur la cartouche et non partiellement en téléchargement comme c'est presque systématiquement le cas sur la console de Nintendo.En attendant l'officialisation de la sortie sur Switch, on vous laisse jeter un œil au trailer de lancement de la collection Bioshock datant de 2016 :Source : Nintendo Everything