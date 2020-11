Une collection Animal Crossing: New Horizons Flocky Dolls aperçue au Japon

On va se les arracher à coup sûr au pays du Soleil Levant. Ces petites figurines floquées (un peu comme les produits Sylvanians) vont faire craquer plus d'une tête. Après quelques collections Pokémon, Bandai Candy Division annonce l'arrivée prochaine d'une nouvelle collection autour de personnages iconiques d'Animal Crossing: New Horizons.