News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Les joueurs japonais (et les autres espérons-le) pourront bientôt découvrir toute une gamme d'accessoires Animal Crossing: New Horizons concoctés par Hori, Keys Factory et Max Games.On retrouve pèle-mêle des pochettes, étui pour consoles et jeux ou encore des sets de customisation. Tous ces accessoires sont attendus pour le 20 mars 2020, et accompagneront donc la sortie du titre.Hori propose même un pack regroupant la plupart des accessoires de sa propre gamme, de quoi se mettre totalement dans l'ambiance :Ces accessoires sont disponibles en précommandes uniquement au Japon pour le moment, mais la plupart sont proposés par Play-Asia si vous souhaitez les importer jusque dans nos contrées.