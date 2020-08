News Under the Jolly Roger (Switch)

Hasard du calendrier, alors que votre serviteur se regardait à nouveau hier soir Pirates des Caraibes n°2, regrettant au passage que Disney ne daigne pas nous faire profiter d'une édition Bluray 4k, voici qu'un titre de pirates est annoncé pour une sortie en septembre 2020, avec quelques éléments qui font penser au film (un petit Kraken notamment).









Under the Jolly Roger, proposé par l'éditeur Herocraft, est un jeu d'aventure Action RPG en monde ouvert, reprenant le thème de la piraterie, comportant une bonne centaine de quêtes. Vous pourrez naviguer en temps réel, avec ou sans mappemonde, sur trois vastes mondes où se trouve une douzaine de colonies et de forts à explorer ou à piller. Le titre semble très complet, avec des combats en mer qui forgera l'expérience de vos pirates, leur permettant de grimper de niveaux. Se battre, c'est bien, mais il faudra aussi entretenir votre navire, récupérer des biens en marchandant avec les colonies et dégoter quelques trésors pour améliorer votre arsenal et revoir la décoration de votre vaisseau.Enfin, Under The Jolly Roger pioche allégrement dans la littérature romancée des pirates, avec des combats contre des créatures marines légendaires.





Graphiquement, cela reste mesuré, mais si le gameplay se tient sur de nombreuses heures, cela reste secondaire. Under The Jolly Roger pèse sur la balance 919 Mo, gère le français ainsi que d'autres langues, est classé PEGI 16 et bénéficie d'une réduction pendant sa période de précommande, à 14,39 € au lieu de 17,99 € (soit une économie de 20%), avant sa date de sortie le 3 septembre 2020 sur l'eShop de votre Switch. Un titre à surveiller, d'autant qu'il fait penser furieusement à Tempest , un autre titre de pirates du même éditeur, mais uniquement sur PC Steam.





On se regarde la bande annonce à la musique rock un peu décalé par rapport au thème. N'oublions pas que Under The Jolly Roger est également un titre de l'album du même nom du groupe heavy Running Wild, sorti en 1987. Un clin d'oeil ?