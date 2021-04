Jaquette Avant 29/04/2021

Jaquette Arrière 29/04/2021

Jaquette Interne 29/04/2021

Cartouche 29/04/2021

New Pokémon Snap sort ce vendredi 30 Avril 2021. Tandis que le test vous sera publié prochainement sur Puissance Nintendo, nous vous proposons de découvrir ensemble à quoi ressemble la jaquette (avant, arrière et intérieur) ainsi que la cartouche du jeu !La jaquette avant est très colorée à l'image des vidéos de présentation du jeu.La jaquette arrière est uniquement en langue française et explique le principe fondamental du jeu : la photographie ainsi que plusieurs fonctionnalités du jeu.La jaquette interne est très sobre & poétique et nous présente plusieurs Pokémon sous forme d'ombre.Enfin, la cartouche du jeu reprend le logo du jeu avec un beau fond de paysage coloré.De votre côté, est ce que vous allez craquer pour le jeu? Si oui, l'avez vous déjà reçu?