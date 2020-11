Jaquette avant et arrière 22/11/2020

Cartouche 22/11/2020



Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est sorti cette semaine. Si jamais vous n'avez pas encore eu la chance de pouvoir vous procurer le jeu et que vous êtes un peu curieux, nous vous proposons de découvrir le boitier du jeu sous toutes ses coutures ainsi que sa cartouche.Commençons par regarder de plus près l'avant et l'arrière du boitier. Pour la jaquette arrière, Nintendo est allé à l'essentiel : images alléchantes et une phrase... qui relie l'histoire du jeu à celle de Zelda Breath of the Wild. Il s'agit là du principal atout médiatique du jeu.Enfin, jetons un oeil à la cartouche du jeu, plutôt sobre (et peu inspirée) et à l'artwork intérieur de la boite qui met à l'honneur Link. Enfin, découvrez le poster de précommande, qui était offert sur le site de la Fnac et qui reprend l'artwork de la jaquette avant du jeu.Avez-vous l'intention d'acheter le jeu ? Si vous l'avez déjà fait, quelle est votre première impression ?