News First 4 Figures

Unboxing the Metroid Prime™ - Meta Ridley Statue 02/06/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il y a deux ans, les précommandes de la figurine Meta Ridley de First 4 Figures étaient ouvertes pour une livraison en 2020 (pour plus d’informations, nous vous invitons à lire cet article ). Le 5 février 2021, First 4 Figures reparle à nouveau de celle-ci à l’occasion d’un unboxing de cette dernière.Cet unboxing nous permet de réaliser à quel point cette figurine est immense - 94 cm de haut, 84 cm de large et 56 cm de profondeur tout de même !. Deux éditions existent : l’édition standard toujours commercialisée (mais indisponible) et l’édition exclusive qui n’est plus commercialisée - mais peut-être que cet unboxing nous prépare à une recommercialisation, qui sait ?A lire aussi : Après les LEGO Super Mario, faites places aux LEGO Sonic The Hedgehog ! Les deux éditions coûtent le même prix (599,99$) et la livraison en France 110$ supplémentaires. L’édition exclusive dispose d’éclairages LED aux yeux et à la plaque de poitrine de Meta Ridley. Les ailes sont aussi rétro-éclairées dans l’obscurité dans les deux versions.Comme toujours avec First 4 Figures, les finitions sont hallucinantes (d’où le prix de la figurine), on vous invite d’ailleurs à jeter un coup d’œil aux multiples captures d’écrans que nous avons récupérées pour vous :Un sublime résultat, nous en tout cas nous sommes en extase face à une telle beauté ! Et puis, pour tous les fans qui attendent l’arrivée d'un hypothétique Metroid Prime Trilogy sur Switch, voilà pour vous de quoi patienter, si tant est que cela arrive un jour…Source : GoNintendo