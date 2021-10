Unboxing de l'édition collector de Metroid Dread sur Switch

Unboxing Metroid Dread Collector Switch 10/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Boris fait partie des quelques dizaines de milliers de fans qui ont eu la chance de pouvoir précommander l'édition collector du jeu Metroid Dread dans les jours qui ont suivi son annonce. Et comme il aime partager son bonheur, il nous propose un unboxing de Metroid Dread, qu'on vous a partagé sur la chaine YouTube de Puissance Nintendo :Dans cette vidéo, Boris revient sur les belles éditions collector de jeux Metroid proposées dans le passé, notamment l'édition collector du précédent opus sur Nintendo 3DS, qui nous a laissé un souvenir ému !On espère que vous passerez un bon moment avec Boris dans cette vidéo, et que vous lâcherez votre petit pouce bleu avec immensément de joie et de bonheur !