Un teasing pour Pokémon Evolution

Pokémon Évolutions | Bande-annonce officielle 09/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Produite pour célébrer les 25 ans de Pokémon, cette série de huit épisodes débutera dans la région de Galar et s'achèvera dans la région de Kanto, la première région apparue dans la série Pokémon. Chaque épisode met à l'honneur des personnages et des Pokémon familiers avec Pikachu comme fil conducteur accompagnant les spectateurs dans leur voyage à travers les régions

Cette année, Game Freak a bien décidé de célébrer les 25 ans de sa franchise à succès : Pokémon. Alors que les sorties de Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante ainsi que de Légendes Pokémon : Arceus se rapprochent, une bande annonce pour Pokémon Evolution vient d'apparaître sur la chaine Youtube officielle de la licence.Pokémon Evolution est donc une série de 8 épisodes. Suite spirituelle de Pokémon Génération, cette série reviendra sur des évènements issus des différentes régions de la licence.Pour les plus curieux, le planning de diffusion a déjà été annoncé- 9 septembre 2021 : Le Maître dans la région de Galar- 23 septembre 2021 : L'éclipse dans la région d'Alola- 7 octobre 2021 : Le visionnaire dans la région de Kalos- 21 octobre 2021 : Le plan dans la région d'Unys- 2 décembre 2021 : Le rival dans la région de Sinnoh- 9 décembre 2021 : Le souhait dans la région de Hoenn- 16 décembre 2021 : Le spectacle dans la région de Johto- 23 décembre 2021 : La découverte dans la région de KantoLes épisodes seront disponible sur la chaine Youtube officielle de Pokémon ainsi que sur TV Pokémon.Dites nous en commentaire quel épisode attendez vous le plus