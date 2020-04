News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

L'association des fonctions sociales du jeu et un environnement relaxant semblent avoir plu aux individus coincés chez eux. La fermeture des commerces a aussi conduit un plus grand nombre de consommateurs à acheter le jeu en version digitale, par rapport aux précédents jeux Switch.

C'est un sacré record qu'Animal Crossing: New Horizons permet de réaliser, avec la vente de 5 millions d'exemplaires sur l'eShop, selon les estimations du cabinet d'étude SuperData, du groupe Nielsen. Ce serait, excusez du peu, la "meilleure vente mensuelle jamais réalisée par un jeu en téléchargement", un record qui jusqu'à lors était détenu par Call of Duty: Black Ops III d'Activision.A PN, on n'a été qu'à moitié surpris de cette performance : dans l'équipe, et c'est un sujet évoqué dans notre tout dernier podcast , quand on a constaté que plusieurs d'entre nous avions acheté le jeu sur eShop alors que traditionnellement, on achète plutôt nos jeux en version physique.Il faut dire que toutes les planètes étaient alignées pour garantir le succès du jeu : Animal Crossing est un jeu dont le principe va parfaitement avec ce que l'on vit dans le vrai monde, et c'est en effet ainsi que SuperData analyse la performance du jeu.Sur le mois de mars 2020, nous indique le rapport, les ventes digitales ont franchi le cap des 10 milliards de dollars. Un bond permis par une grande partie de l'humanité confinée à son domicile, avec semble-t-il beaucoup de temps libre à tuer. Et on est bien d'accord : pourquoi ne pas prendre du bon temps avec Animal Crossing: New Horizons, Tom Nook en tout cas ne semble attendre que cela !Source : SuperData via Videogamechronicle.com