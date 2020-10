News Need For Speed: Hot Pursuit Remaster (Switch)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered | Nintendo Switch Gameplay 14/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Need for speed Hot Pursuit Remastered arrive le 13 novembre 2020 sur Nintendo Switch, aussi bien en version physique que sur l'eShop de la console (préparez 6,9 Go d'espace sur votre carte SD pour télécharger la bête !). La chaîne YouTube Nintendo Players nous propose de découvrir une longue séquence de gameplay qu'on avait envie de vous montrer aussi :Dans cette séquence, on vous suggère d'aller à 10'30" environ, pour assister à une course. Avant cela, on nous promène dans les menus du jeu, ce qui n'est pas le plus intéressant pour nous à ce stade – on reviendra sur tout cela dans un test car votre dévoué adore cette franchise !La qualité du portage semble tout à fait respectable, même si les arbres sont un peu polygonaux, le framerate semble quant à lui satisfaisant avec des textures plutôt réussies au niveau des décors que nos voitures vont arpenter. On verra bien si les sensations sont là à la sortie du jeu, histoire de se faire un avis personnel sur les sensations que procureront les courses proposées.Il nous tarde de jouer au flic et au chauffard dans NFSHPRemastered, attendu donc pour le 13 novembre 2020 sur Nintendo Switch.