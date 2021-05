News Hardware

En faisant un minimum attention à ses cartouches (ne pas les laisser trainer hors du boitier au soleil, dans la poussière ou dans l'eau), on peut espérer conserver ses cartouches de jeux une bonne trentaine d'années sans grande difficulté. Au-delà, c'est un peu la loterie car les composants finissent tout de même par vieillir.



Plusieurs internautes s'étaient émus de voir que leur cartouche pourtant beaucoup plus récente de Pokémon Rubis Omega ne semblait plus être lue par leur console. Voultar a rencontré un problème similaire et comme il est bidouilleur passionné, il a peut-être trouvé une solution qu'il partage dans la vidéo suivante.