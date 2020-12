News Project Zero : La prêtresse des eaux noires (WiiU)

Cela fait un moment que la franchise Project Zero n'a pas fait parler d'elle. On est même un peu étonné, au regard des nombreux portages de titres initialement sortis sur Wii U à destination de la Nintendo Switch, de ne pas avoir vu apparaître un Project Zero : la prêtresse des eaux noires ou un remaster des précédents titres de l'époque Wii. Un silence à peine troublé par les déclarations d'intentions de Keisuke Kekuchi il y a quelques mois déjà, producteur de la série Fatal Frame / Project Zero, dirigeant désormais la marque Gust auprès de Koei Tecmo, et qui avait déjà manifesté son intérêt de réaliser un jeu de la franchise sur la Nintendo Switch.





L'occasion lui est donc donné à nouveau, par le biais de Famitsu qui prépare son numéro spécial avec les ambitions de différents studios de développement japonais pour l'année 2021, d'entendre à nouveau Keisuke Kekuchi au sujet d'un éventuel titre de la franchise sur Switch.





2020 a été une année où nous avons perdu l'accès à de nombreuses choses que nous considérions autrefois comme acquises. Cela m'a fait reconsidérer les choses qui me sont chères, et aborder la création de jeux avec un nouvel état d'esprit. 2021 marque également le 20e anniversaire de la série Fatal Frame, et il serait bon de le célébrer d'une manière ou d'une autre.

Seul hic au tableau, la propriété intellectuelle de la franchise est dans les mains de Nintendo pour le moment, et seul le bon vouloir du constructeur pourrait permettre la mise ne chantier d'un tel projet. Un remaster ou un nouveau titre ? Difficile pour le moment de le dire, Nintendo n'évoquant pas le sujet malgré de nombreux appels du pied.







En attendant, Keisuké Kekuchi indique avoir des projets concernant certains jeux qui seront révélés d'ici le printemps, des projets actuellement en cours de développement. On se doute qu'il y aura beaucoup de titres liées à Gust, mais on espère qu'un Project Frame pourrait tout de même se montrer, ne serait-ce que pour marquer le vingtième anniversaire de l'existence de la franchise. Pas simple quand Nintendo de son côté va avoir sa tête bien occupée avec l'année anniversaire de la franchise Zelda. Affaire à suivre.







