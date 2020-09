News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Vaincre ces esprits vous rapportera comme durant chaque événement un peu plus de Goldus que d'habitude ainsi que quelques points d'esprits supplémentaires, en fonction de la rareté de l'esprit en question.





Du 25 au 28 septembre prochain, une ribambelle d'esprits issus de jeux Game Boy et Game Boy Color défileront dans le tableau des esprits. De Shantae (Shantae) à Evoli (Pokémon) en passant par Marine (Zelda) ou encore Kracko (Kirby), vous serez amené à rencontrer tout un tas d'esprits divers et variés apparaissant au hasard dans le tableau. Néanmoins, notez que certains esprits apparaitront à heures fixes uniquement. En revanche, ceci ne concerne uniquement que les esprits suivants : Posson-Rêve (Zelda), apparait entre 08:00 et 20:00, Reine métroïde (Metroid), apparait entre 11:00 et 23:00, Artikodin, Electhor & Sulfura (Pokémon), apparaissent entre 02:00 et 14:00 et Celebi (Pokémon), apparait entre 05:00 et 17:00.Source : Twitter via Nintendo Everything