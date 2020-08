News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Après un long moment sans événement dans le tableau des esprits et uniquement des tournois en ligne thématisés, le tableau des esprits de Super Smash Bros. Ultimate se dote d’un nouvel événement spécial nommé "Affaiblissement en soutien" disponible du vendredi 14 aout à 8h00 du matin, jusqu’au lundi 17 à 8h00 du matin, là encore.Durant cet événement, vous gagnerez trois fois plus de points esprits que d’habitude, mais aussi beaucoup plus d’objets ! Ceci concerne d’ailleurs l’ensemble des esprits pouvant apparaitre dans le tableau (excepté les tableaux DLC), et ceux, à l'infini.Que pensez-vous de ce nouvel événement. Allez-vous y participer ? N’hésitez pas à nous faire-part de tout cela sur notre serveur discord ou en commentaire à cette news. Aussi, si vous ne possédez pas Super Smash Bros. Ultimate mais que vous hésitez à vous le procurer, pensez à aller voir notre test sur le jeu réalisé par notre spécialiste sur la série, Max , pour vous aider dans votre choix.Source : Nintendo