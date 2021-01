Le compte Twitter @NintendoMemo qui retrace l’histoire de Nintendo au travers de clichés surannés, a mis au jour une brochure de recrutement émanent de NDCube, la filiale de Nintendo en charge de la licence depuis Mario Party 9.Ce document, qui promeut les projets du studio pour 2021, tease très clairement le jeu à venir que les nouvelles recrues participeraient à concevoir... Et au vu de la frise qui précède le soft mystère sur cette publication, les Twittos estiment qu’il y peu de place pour le doute : c'est clair, un successeur à Super Mario Party est déjà préparation !En attendant une confirmation officielle, il faudra se contenter de sérieuses suspicions, renforcées par l’idée que Super Mario Party fut une bonne surprise qui a pu motiver Nintendo à enclencher le développement d’une suite. Retour aux sources pour la série, renouant avec les cimes du succès - plus de 12 millions de copies avaient été distribuées en septembre dernier - après des plusieurs années d’errements, une nouvelle itération un peu plus consistante que l’opus disponible sur Switch convaincrait sans doute les foules d’agiter les Joy-Con à nouveau.Source : Twitter via DualShockers