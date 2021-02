News Nintendo Direct

Le bon côté, c’est que nous n’avons pas passé des dizaines de minutes à parler d’un seul jeu. On s’attend de toute façon à avoir un live plus détaillé sur Smash Bros avec l’arrivée des personnages de Xenoblade Chronicles 2, Sakurai aura donc l’occasion de montrer l’étendue de sa maîtrise avec les deux nouveaux personnages.

LE RPG en force

Les titres de cette catégorie sont nombreux : Legend of Mana, Bravely Default 2 auquel nous rajouterons le JDR tactique Project Triangle Strategy, un titre non définitif qui ne devrait arriver qu’en 2022 et reprenant comme moteur le travail élaboré avec l’excellent Octopath Traveler. Square Enix a fait le job pour apporter de joli cadeau à destination de la Switch dans son escarcelle même si on aimerait qu’un jour il nous localise Dragon Quest Heroes 1/2.



Au niveau du musô, on est gâté par un pass d’extension pour le dernier Hyrule Warriors à 19,99 € (un pass annoncé un peu trop tôt à notre goût pour un titre aussi récent) et l’annonce de Samourai Warriors 5. On n’oublie pas le portage de The Legend of Zelda Skyward Sword HD qui nous permettra de batailler en effectuant les mouvements avec vos Joy-Con, un aspect qui intéressait beaucoup le produteur Eiji Aonuma. Enfin, on compte bien sur Monster Hunter Rise pour pimenter l’action même si cette fois, pas un mot n’a été prononcé sur Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, pourtant prévue initialement pour l’été 2021 et donc un report est à craindre.

Toujours plus de pépites indépendantes

On apprécie vraiment les efforts de Nintendo pour attirer sur la Switch des titres qui ont connu leur petit succès sur les autres plateformes : Fall Guys, Outer Wilds, Neon White, Plant Versus Zombies et le prometteur Knockout City. Rien qu’à ce niveau, on obtient une belle variété.





On rajoute la promesse de Star Wars Hunters dont nous n’avons rien pu voir, hormis que c’est un free-to-play et la confirmation de l’arrivée d’Apex Legends. Les titres indépendants se vendent bien sur Switch et l’annonce d’une édition physique pour Hadès est largement méritée.

Toujours des titres étranges dans le lot

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse a paru détonnant, il a son lot de fans qui sont surement ravis de le voir débarquer sur la console. On a trouvé personnellement en revanche sa présentation un poil ratée, le graphisme et le gameplay dévoilé ne donnant pas franchement envie, alors qu’il collectionne les accueils critiques. Comme nous n’y avons jamais joué, on va lui donner sa chance. L’arrivée de la Team fille de DC Comic dans un open World reprenant la charte graphique de la série animée a été très surprenante. On s’intéressera à son accueil critique et commercial car en l’état, difficile de se faire une opinion.

Le retour des anciens

Entre la bonne surprise des arrivées en Occident des deux titres Famicom Detective Club, le retour de la trilogie des Ninja Gaiden Master dans une collection pour le 10 juin 2021, le lancement de la collection Capcom Arcade Classique permettant de couvrir 32 titres Arcade de Capcom entre 1986 et 2001, les fans de titres anciens vont se régaler. Mais c’est vrai que cette nostalgie a ses limites, car à force de ne voir que des remasters ou des remakes, l’ennui finit sérieusement par gâter les joueurs les plus anciens en manque de réelles nouveautés. Alors si on trouve toujours sympathique de pouvoir se faire un Ghosts 'n Goblins Resurrection avec de beaux graphismes tout en conservant la possibilité d’y jouer avec la difficulté du titre original, que c’est plaisant d’avoir un Legend of Mana qui poursuit la vague des ressorties après Secret of Mana et les épisodes qui ont suivi, il n’empêche que l’on attend des nouvelles de titres annoncés depuis belles lurettes, et qui ont été encore absents une fois de plus.





Concernant Ghosts ‘n Goblins Resurrection, dommage que le court extrait n'est pas mieux mis en avant une des nouveautés fondamentales de ce nouvel opus : l'introduction d'un mode coopératif local ! Pour la première fois dans l’univers de Ghosts ‘n Goblins, vous pouvez jouer à deux et prendre en compagnon d'Arthur le chevalier l'un des trois personnages de soutien suivants : Barry, qui crée des barrières pour se protéger, Kerry, qui porte Arthur à travers les dangers, et Archie, qui peut créer des ponts. C'est tout de même un sacré bonus !

Un Nintendo Direct où Koei Tecmo, Square Enix, Anapurna et Capcom étaient présents mais dont on est sans nouvelle des autres studios japonais

Deux absents de marque : level-5 dont les projets sans cesse reportés nous font craindre désormais sur l’avenir du studio. Quid de l’avenir de Layton sur Switch (dont on reste étonné de n’avoir vu venir aucun portage des célèbres professeurs Layton), quid de Inazuma Eleven, Yo-kai Watch 4 ? Et Bandai Namco ? On s’attendait clairement à les voir venir avec un Dragon Ball ou un autre titre mais pour le moment, silence radio. Mais le plus désespérant, c’est l’absence d’Atlus : toujours rien à montrer de Shin Megami Tensei V, annoncé pourtant depuis 2017.

Ce n'est toujours pas l'heure pour ce jeu !





Si l'on regarde du côté du Direct japonais, une petite exclusivité était présentée : Caligula 2.



Caligula2 [Nintendo Direct 2021.2.18] 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On espérait aussi un petit coucou de la part d’Ubisoft, qui avait annoncé sa satisfaction par rapport à ses ventes sur la console, le grand studio a brillé par son absence.





Le cas particulier de Nintendo

On attendait Nintendo au tournant, vu qu’ils verrouillent toutes les informations sur des titres très attendus. Toujours rien concernant Bayonetta 3 qui semble se placer comme le titre de fin d’année, la fausse joie de quelques images supplémentaires de la suite de Breath of the Wild que nous n’aurons pas non plus. Metroid Prime 4 ? On ne s’attendait pas à en entendre parler donc pas de déception à ce niveau. En revanche deux propositions nous laissent mi-figue mi-raisin.





Mario Golf : Super Rush : What else ?





Mario Golf Super Rush avait quelque peu fuité, on a donc accueilli avec circonspection cette nouvelle proposition de golf avec l’équipe Mario. A voir, surtout que l’on peut mimer les mouvements de frappe et de put avec ses joy-Con. Le PDG Shuntaro Furukawa est un fan de golf, lui qui avait beaucoup aimé Golf Story, ce sport a donc la côte au niveau de l’équipe dirigeante, avec un Mario bien gentil visuellement. Il faut croire que le Mario plus trash de Mario Striker, qu’on aimerait vraiment voir revenir sur Switch, n’est pas dans les petits papiers de Nintendo actuellement. Et puis sortir un jeu de Foot Mario alors qu’on tente de garder désespérément Electronic Arts qui domine le marché avec son Fifa, sans faire de réels efforts sur Switch sur cette licence pour l’amener à ressembler un peu plus aux éditions PS4 et Xbox One, cela ne doit être politiquement et commercialement souhaitable.

Plusieurs membres de l’équipe sont ravis de l’arrivée de ce Mario Golf, mais d’autres, dont je fais partie, sont restés de marbre ou dubitatif sur l’intérêt au bout de quelques heures de ce jeu. L’expérience du Mario Tennis Ace étant passé par là, le titre sans être désagréable a au final peu tourné sur la machine, y compris auprès des enfants. Alors le golf…Peut-être que les séances de courses aperçues sauveront les meubles.

Quand on aimerait des DLC à certains titres qui n'en auront surement pas





On aurait souhaité que Nintendo étende par de nouveaux jeux les possibilités de son Ring Fit Adventure, le carton de l’année dernière et du confinement pour ceux qui avait pu se le procurer. Cela aurait donné moins l’impression de One Shot, alors qu’on a bien eu un second Nintendo Fitness Boxing Switch, alors qu’un DLC aurait pu être largement suffisant.





Quitte à sortir un DLC, une extension à Mario Kart 8 deluxe aurait été un plus. Au regard de certains circuits que l’on a pu voir sur la déclinaison mobile et les nombreux pilotes absents de l’édition console, une sérieuse mise à jour ne serait pas du luxe à la version Deluxe. Il faut croire que l’on devra attendre un Mario Kart 9 pour étancher sa soif.





Zelda : Oui ! Skyward Sword : Ho !

Puis nous avons l’annonce du portage HD de Skyward Sword, historiquement mal aimé même s’il est remonté dans l’estime depuis. Encore un portage. Mais probablement pas le portage que l’on souhaitait. Alors que Nintendo avait eu le bon goût de nous proposer une version rafraichissante de Link’s Awakening, on nous ressort le dernier titre en date avant Breath, un titre que l’on a pu jouer sur Wii puis Wii U. Même si on gagne en framerate, qu'il ne semble plus y avoir d'aliasing, et que l'on va pouvoir y jouer en mimant les coups avec nos Joy-Cons, le choix de cet épisode déçoit quelque peu. Il y a pourtant tellement de titres qui mériteraient une refonte HD, à commencer par un Ocarina of Time ou même un Majora’s Mask, ou donner de nouvelles chances à d’autres titres multijoueurs en local de l’époque DS ou 3DS. Mais non, on repioche sur du semi-ancien et après le recyclage des jeux Wii U, on recycle les jeux Wii. Mais l'honneur est sauf, avec la sortie d'une énième déclinaison de joy-Con, certes très belle.





The Legend of Zelda Skyward Sword HD | Switch VS Wii | Trailer Comparison 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Et le problème, c’est qu’on se dit qu’avec les 35 ans de Zelda (dont on n’a pas évoqué le moindre mot car l’année fiscale Mario n’est pas terminée), on n’a guère de doute sur l’arrivée sur Switch de The Legend of Zelda : Twilight Princess HD et Wind Waker HD, les deux derniers portages Wii U, avec peut-être un petit effort pour accompagner ce dernier par sa suite Phantom Hourglass. Est-ce la compilation trilogie vers laquelle on s’achemine pour les 35 ans de Zelda, en plus de la suite de breath pour une sortie en mars 2022, soit cinq années après la sortie du premier épisode sur Switch (et Wii U) ?





On croise les doigts pour qu'un projet à la Zelda maker, sorte de pendant de Mario Maker, puisse voir le jour pour pouvoir recréer des titres à la manière des premiers Zelda.



Du silence et du fan service

L’actualité Nes et Snes du Nintendo Online n’a pas été évoquée, ainsi que d’éventuels changements aux niveaux des offres online. Bref, on repassera. On s'attendait un peu à ne rien entendre du côté Pokémon, il faudra donc patienter jusqu'à un direct spécifique, qui nous confirmera ou non l'adaptation de la version Diamant et Perle.





Un peu de fan service pour intégrer à compter du 25 février des éléments Mario au sein d’Animal Crossing New Horizons (avec des objets certes sympathiques mais qui risque de déstabiliser totalement le gameplay de l'île avec les tuyaux), et un Travis qui se bat contre des extraterrestres dans un No more heroes III enfin daté, mais dont le gameplay clivant restera un marché de niche malgré tout pour de nombreux possesseurs de la console.

Miitopia, la fausse bonne idée ?

S'il y a bien un jeu sur lequel on est divisé, c'est Miitopia. Certains trouvent le principe génial, d'autres l'expédient clairement dans la rubrique poubelle, le revoir de nouveau sur Nintendo Switch laisse sceptique. Même s'il jouit de nouveaux atours, quand on n'a pas réussi à accrocher dessus sur 3DS, il ne faut pas croire qu'on va se jeter dessus sur Switch. Le bon côté pour Nintendo, c'est que le parc Switch installé est important et que le titre se vendra bien dans le monde de toute manière. Mais quand on espère des nouvelles de jeux un peu plus mature et qu'on se prend la révélation Miitopia, cela a fait l'effet d'une douche très froide. Bien sûr, notre avis sur ce jeu est subjectif et nous avons dans nos rangs des amateurs ravis par ce portage. Mais c'est encore un portage, un de plus.

Splatoon 3 : bon timing pour l'annoncer ?

Reste l’annonce surprise de Splatoon 3, qui tombe comme un cheveu sur la soupe car le 2 est déjà très bon et que les jeux d’opposition sont légions actuellement (Apex Legend, Knockout City ne serait-ce que lors de cette soirée). Certes, c’est un signal de Nintendo, pour les joueurs qui lorgneraient du côté de la pS5 et de la Xbox Séries X, qu’en 2022, il y aura de grosses licences encore actives sur Switch. C’est vrai qu’avec Splatoon 3 et ce Project Triangle Stratégy, on a du lourd dans deux domaines différents, avec un Breath 2 et peut-être en toute fin d’année un Metroid Prime 4, pour continuer à jouer sur console Switch sans aller obligatoirement vers les monstres de puissance de la concurrence. Mais comme les deux titres forts nouveaux de cette soirée ne sont prévus que pour 2022, on reste sur un plateau 2021 très tiède pour le moment de la part de Nintendo.

Rendez-vous pour le prochain Direct

Tempérons notre amertume en se disant que pour un début d'année, ce n'est pas si mal même si on reste sur notre faim. Nous ne sommes qu'en février et il reste encore bien du temps à Nintendo pour présenter de nouvelles annonces de partenaires ou de ses propres productions. Les leaks vont se poursuivre, de nouveaux titres indépendants vont arriver, et lorsque Monster Hunter Rise et Pokémon Snap seront disponibles, on devrait à nouveau entendre Nintendo rentrer dans le vif du sujet et nous apporter la suite. Vous aurez probablement l'occasion très bientôt d'écouter une partie de l'équipe lors de notre prochain PNCAST, car ils sont chaud bouillant pour partager avec vous leurs impressions sur ce Nintendo Direct grand format, que l'on n'espérait plus depuis de nombreux mois.



Au moins avons-nous pu nous raccrocher à un World’s end Club particulier à étudier un peu plus et à un Tales from the Borderlands, qui regroupera les cinq épisodes déjà sortis, et qui calé entre Borderlands 2 et 3 nous laisse espérer un futur portage de ce dernier épisode sur console Nintendo.