News Killer Queen Black (Switch)

En octobre dernier sortait Killer Queen Black. Dans notre test , nous soulignons les nombreuses qualités du titre mais aussi ses défauts à commencer par l'absence d'un mode multijoueur 100% local.Là où Super Smash Bros. Ultimate ou TowerFall parviennent à proposer des expériences de jeu en local jusqu'à 8 ou 6 joueurs sur une seule console Switch, Killer Queen Black avait fait le choix, à cause de stratégie vis à vis de ses bornes d'arcade, de limiter le jeu en local à ceux possédant deux Nintendo Switch et deux exemplaires du jeu. Grosse déception.Mais tout cela pourrait changer dans les jours à venir ! Liquid Bit a diffusé sur YouTube et partager auprès de sa communauté, une vidéo montrant 8 joueurs en train de s'affronter sur une seule console.La vidéo se termine avec une date : le 21 janvier 2020. Nous savons qu'une mise à jour du jeu est attendue dans les jours qui viennent, la coïncidence est trop forte et il est probable que cette belle nouveauté, capable de relancer le jeu, soit de la partie avec la mise à jour !Rendez-vous mardi pour en savoir davantage !