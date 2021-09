Un jeu Labyrinth Super Mario chez Ravensburger

Galerie images 01/09/2021

















On aime bien évoquer les sorties de jeux de société sous licence Nintendo, et le dernier en date nous ramène loin, très loin en enfance, avec un jeu de société appelé Labyrinthe qui existe encore en dépit de ses 35 années d'existence ! Et pour fêter l'événement, son éditeur Ravensburger s'est offert une belle collaboration avec Nintendo, pour fêter par la même occasion les 35 ans de la série Super Mario.C'est ainsi qu'on a découvert qu'était déjà sorti en Europe le jeu Labyrinthe Super Mario, disponible notamment chez Amazon.fr . A l'instar du jeu original, le jeu nous propose de jouer entre 2 et 4 joueurs à une version largement inspirée de Super Mario : même les murs sont à l'effigie de l'immanquable brique de Super Mario Bros.On vous avoue qu'on a bien envie de craquer pour cette édition résolument collector, on allait dire que ça fait plaisir de voir Nintendo accorder des licences d'exploitation de ses franchises à d'autres éditeurs que Hasbro, mais c'était avant de découvrir que Nintendo et Ravensburger n'en étaient pas à leur première collaboration : un Edition Super Mario de Level 8 existe déjà, c'est dire s'il est temps qu'on retrouve nos amis pour des soirées au coin du feu... Winter is coming !Source : NintendoLife