Un fan rassemble tous les jeux Game Boy dans une collection en moins de 2 ans

Shouta est un fan très investi, et a rassemblé l'intégralité des 1244 jeux Game boy du catalogue Japonais. On parle ici des jeux sortis officiellement. Il a commencé en septembre 2019, c'est donc une belle performance, vu que certains titres peuvent être plus difficiles à dénicher que d'autres.Ce collectionneur précise qu'il a commencé à acheter des jeux pour y jouer, et petit à petit cela s'est transformé en collectionnite aiguë. Tous les jeux sont jouables, et Twitter a été décisif pour pouvoir tous les dénicher. Mais il n'a pas calculé combien il aura dépensé au final.Next challenge, les terminer tous ? Il semble plutôt se diriger vers la collection des jeux Famicom, il en a déjà 600, ce qui est une base deja solide.Source : Kotaku