News Knockout City (Switch)

Il sera proposé le 21 mai 2021 si tout se passe bien sur Nintendo Switch et les séances de bêta se poursuivent pour peaufiner les réglages du titre multijoueur et affirmer son identité et le bien fondé de la démarche. Une nouvelle vidéo vient d'apparaître présentant un peu de gameplay entre des joueurs jouant sur des plateformes différentes. Cette bêta a débuté hier.



Knockout City (Switch) First Look at Cross-Play Beta on Nintendo Switch - Gameplay ITA 04/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comment y participer ?







Un conseil, donnez sa chance à ce titre et profitez-en bien ce week-end. Ne tardez donc pas, puisque tout se termine dimanche soir ( en fait lundi matin à 1h). Un petit tour pour télécharger la bêta via l'eShop et c'est parti (on rappelle que le titre est gratuit à la base).Durant cette bêta, vous allez pouvoir tester toutes les petites choses suivantes :Un conseil, donnez sa chance à ce titre et profitez-en bien ce week-end.





Source : EA.