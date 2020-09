News Hardware

Lorsqu'on regarde la technologie, on se dit spontanément que la Wii U était partiellement le brouillon de la Switch, avec son Gamepad. Pourtant, à bien regarder, les consoles sont assez différentes au niveaux de leur concept, la Wii U étant focalisée sur un gameplay asymétrique qui a finalement divisé le public et n'a pas connu le succès escompté, la Wii U n'étant pas de plus vraiment portable puisqu'on ne pouvait pas quitter la pièce où se trouvait la base de la console.





En revanche, la Switch reprend certaines idées de la Wii mais surtout semble beaucoup affiliée comme l'héritière du GameCube, une console performante qui s'est fracassée face au succès insolent des Playstation 2. Il est donc intéressant de voir parmi les différents travaux de recherche des concepteurs de Nintendo une proposition qui va vous rappeler quelque chose : un GameCube portable, doté d'un dock pour pouvoir brancher la console sur une télévision, tout en proposant la possibilité de jouer où l'on veut. Un concept qui rappelle fortement...la Switch.









On restera prudent face à ces leaks mais si cela semble avéré, il est amusant de voir que cette ébauche de proposition n'a pas été perdue puisque la Switch en reprend de nombreuses idées. Comme l'a remarqué LuigiBlood , un utilisateur de Twitter, le dock avait des ports pour la manette du GameCube, une fente pour carte SD/carte mémoire GC, une sortie AV et un tuner TV optionnel + encodeur MPEG4 et une technologie sans fil. Voici un aperçu de l'une des propositions :

A portable GC model proposal has been found in the recent leaks. It would've included a dock with support for external controllers, network, memory cards and a mini-DVD drive. pic.twitter.com/wETVYLKpzi — toruzz (@toruzz) September 2, 2020



Un projet qui aurait certainement intéressé beaucoup de fans au regard des nombreuses créations permettant de proposer un GameCube portable, comme cet exemplaire que l'on a pu voir sur l e forum de Benheck il y a quelques années :



En parallèle dans un autre leak, on trouve mention d'un projet "Tako". Il s'agirait d'un successeur de Dolphin (GameCube) sous vitamines. Un projet qui fera un pincement au cœur de certains fans qui se sont désolés de voir Nintendo sortir la Wii, console bien moins performante que les concurrentes de chez Sony et Microsoft. Se dire que Nintendo avait ouvert la piste à un système de puissance équivalente à une PlayStation 3 et à la Xbox 360, avec une prise en charge de la TVHD et une compatibilité parfaite avec les portables Nintendo fait rêver. Mais il faut croire que ce fantasme est resté lettre morte quand l'addition financière pour réaliser ce projet a été évaluée. On reste assez sceptique sur la compatibilité parfaite avec les consoles portables de Nintendo de l'époque. Mais après tout, cela laisse l'espoir que Nintendo ait pu étudier la faisabilité d'une Switch boostée assez fortement, pour recoller à la différence de puissance de la concurrence (surement pas PS5 ou Xbox X car cela semble illusoire de proposer une telle puissance brute dans un format portable avant un petit moment, ne serait-ce que pour une question de ventilation), mais au moins au niveau d'une PS4 voire PS4 Pro.