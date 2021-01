News Donkey Kong 64 (N64)

Helm B. Locker Developer Cheat 30/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Donkey Kong 64 est sorti sur Nintendo 64 le 22 novembre 1999. Développé par Rare et édité par Nintendo, ce jeu marquera l'Histoire pour ses graphismes en full 3D. Mais là n'est pas le sujet : un joueur a trouvé un code de développeur, c'est-à-dire un code qui permet de débloquer certaines conditions de jeu sinon inaccessibles. En l'occurence, il s'agissait avec ce code de réduire le nombre de bananes d'or nécessaires pour accéder aux niveaux du jeu.Pourquoi ce code était-il nécessaire ? Les dataminers, développeurs qui analysent le code informatique des jeux, avaient vu depuis longtemps qu'il semblait prévu, à un moment du développement, de proposer une fonction permettant aux joueurs de réduire le nombre de bananes d'or nécessaires pour accéder à un niveau, moyennant quelques pièces d'or. Cette fonctionnalité n'a pas survécu à la sortie du jeu, mais l'équipe de testeurs avait bien besoin de vérifier qu'un nombre de bananes d'or moins important ne ruinait pas l'expérience de jeu.Le code doit être tapoté sur sa manette quand votre personnage se trouve dans un lobby à proximité de B. Locker. Il faut alors appuyer sur haut, puis bas, puis gauche, puis droite. Vous entendrez alors un petit jingle qui vous confirmera que le code a réussi.Une fois ce code entré, vous pourrez entrer dans un niveau avec un nombre moins élevé de bananes dorées, et vous constaterez aussi la présence de certains textes supprimés de la version finale du jeu. Notez que le nombre de bananes requis ne changera pas, bien que celui-ci soit désormais moins élevé.Voici le nombre de bananes pour chaque lobby d'après Nintendo Everything :- Angry Aztec – 3 Bananes d'Or (Diddy)- Frantic Factory – 10 Bananes d'Or (Tiny)- Gloomy Galleon – 20 Bananes d'Or (Lanky)- Fungi Forest – 35 Bananes d'Or (Chunky)- Crystal Caves – 50 Bananes d'Or (DK)- Creepy Castle – 65 Bananes d'Or (Lanky)Vous pouvez voir le code en action ici... et sortir votre Nintendo 64 du placard pour essayer ce code vous aussi :Source : Nintendo Everything