News Mario Kart Live Home Circuit (Switch)

Mario Kart Live: Home Circuit sort dans quelques heures maintenant. On ne sait pas dans quel état vous êtes, mais nous, on attend le jeu avec impatience et le livreur ne va pas comprendre pourquoi on court jusqu'à lui demain ! Ceci étant dit, peut-être que certains parmi vous n'ont pas encore réservé leur exemplaire. Il faut dire qu'à 100 € le kart Mario ou Luigi, on est en droit d'hésiter.Les magasins Micromania ont un sympathique cadeau de précommande à destination des clients qui commanderaient leur exemplaire du jeu chez eux : une planche de deux bordures de circuit Mario Kart leur sera offerte.Certes, Micromania vend Mario Kart Live: Home Circuit un peu plus cher que la concurrence, mais le bonus de précommande en vaut peut-être, pour vous, la chandelle. Cliquez ici pour accéder à la fiche produit du jeu sur le site de Micromania.Vous constaterez au niveau des offres le bonus exclusif évoqué ci-dessus. Chaque bordure mesure 40 cm de long et 10 cm de haut, histoire de personnaliser un peu son circuit dans son salon.Mario Kart Live: Home Circuit sort ce vendredi 16 octobre 2020 sur Nintendo Switch. Le pack vendu en magasin se compose d'un kart Mario ou Luigi selon la version choisie, de 4 portiques, de 2 panneaux flèches et d'un câble de chargement. Pas de cartouche ? Eh non : le jeu sera en téléchargement gratuit sur l'eShop !Source : newsletter Micromania