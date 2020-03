News Roller Champions (Switch)

Nous avions aperçu le jeu durant la dernière Paris Games Week de 2019, sur PC, et cette version bêta montrait qu'il y avait du potentiel. Alors que la version finale avance à grand pas sur PC, la bonne nouvelle est l'annonce qu'une version Switch de ce jeu est prévue. Quand on connait le succès de Rocket League, avoir un titre comme Roller Champions sur Switch est très intéressant.

Le jeu sur PC est un free-to-play, décrit par Ubisoft comme "un gameplay PvP en équipe exaltant et rapide - sur roues". En effet, deux équipes de trois joueurs s'affrontent dans les arènes du monde entier, et les joueurs sont acclamés par des foules particulièrement exubérantes dès lors qu'ils récupèrent le ballon et marquent dans le cerceau lumineux qui apparaît au-dessus de la patinoire.

ROLLER CHAMPIONS - Trailer de l'Alpha fermée 03/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Roller Champions est développé par Ubisoft Montréal avec Ubisoft Winnipeg et Ubisoft Pune. On devrait donc voir débarquer assez vite des infos autour de ce jeu. Concernant la sortie sur Switch, si elle est dans les tuyaux, rien n'a filtré pour le moment. Il faudra patienter quelques mois, en espérant que se passe correctement pour animer le jeu de manière fluide sur notre console (et que ce portage ne rejoigne pas Steep, version Switch, annoncée, non sortie mais jamais officiellement annulée). Le jeu sera également porté sur PS4 et Xbox One, ainsi qu'en version mobile.