News Ubisoft

Ubisoft est un acteur majeur du marché du jeu vidéo, ses activités d'extension a mené la multinationale à s'intéresser aux chaînes de contenus autour du jeu vidéo. Un projet qui vient de voir forme sous le nom de gTV, une chaîne disponible sur YouTube Twitch , et Twitter , de quoi couvrir les principaux réseaux sociaux actuels et se faire connaître du grand public rapidement.





Entre couverture d'événements comme le récent 6 Invitational autour de Rainbow Six, des rencontres avec des personnalités pour parler du jeu-vidéo avec une thématique parfois décalée, l'exploration de coulisses de la création, des dossiers, ou des rencontres un peu partout en France avec des joueurs (Jérôme Niel viendra affronter les fans sur leurs jeux favoris) on peut espérer obtenir à l'avenir quelques informations intéressantes et en français, alors que les chaines US ont une grosse longueur d'avance à ce niveau (même si nous avons sur YouTube d'excellentes chaines spécialisées françaises).







C'est par le biais de So Press que cette aventure vient de débuter, nous avons repéré deux petites vidéos qui nous intéressent un peu plus. La première concernant l'influence de David Bowie dans le monde du jeu vidéo , la seconde autour d'un Top de personnages où l'on peut retrouver Link et Mario. Des formats informatifs encore un peu trop courts mais l'aventure ne fait que commencer.



TOP - Les personnages qui nous font saliver 02/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bonne chance pour cette aventure !





Source : Ubisoft PR