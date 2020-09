News Immortals: Fenyx Rising (Switch)

Immortals Fenyx Rising : Trailer d'annonce [OFFICIEL] VF 09/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Immortals Fenyx Rising : Aperçu du gameplay [OFFICIEL] VOSTFR 09/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Immortal Fenyx Rising : Walkthrough [OFFICIEL] VOSTFR 09/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En 2019, à l'E3, Ubisoft avait annoncé un tout nouveau titre nommé Gods & Monsters. Ce tout nouveau titre nous promettait alors de nous raconter la mythologie grecque via une aventure épique dont la direction artistique et le gameplay rappellent The Legend of Zelda: Breath of the Wild !Un peu plus d'un an après sa seule et unique présentation, Gods & Monsters, dont les développeurs ont pris un peu plus de temps pour le peaufiner, devient Immortals: Fenyx Rising et arrive le 3 décembre prochain sur Nintendo Switch ainsi que sur PC et les consoles concurrentes.Au cours de l'Ubisoft Forward, Ubisoft a présenté de nombreux détails sur le jeu qui se déroulera sur une immense île en monde ouvert, divisé en de multiples contrées, où la mission du demi-dieu Fenyx sera de venir en aide aux Dieux de l'Olympe qui font face à Typhon, le Titan le plus redoutable de la mythologie.Lionnel Astier, acteur dans Kaamelott, prêtera sa voix à Zeus qui sera le narrateur de l'histoire du jeu en duo avec le personnage de Prométhée.Immortals: Fenyx Rising sortira le 3 décembre sur Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X/S. De plus, si vous êtes joueurs de Google Stadia, vous aurez l'occasion de découvrir une version de démonstration exclusive !