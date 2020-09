News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

On le craint, tout le monde ne pourra pas obtenir son édition physique de la compilation Super Mario 3D All-Stars. Le jeu est déjà la seconde meilleure vente (précommande) de l'année sur Amazon, derrière Animal Crossing, et les premiers signaux de pénurie ont commencé à pointer au Royaume-Uni.









Geobros, utilisateur de ResetEra, a fait part du message qu'il a récemment reçu de Base, tout en soulignant qu'il était "l'un des premiers acheteurs sur place" et qu'il avait commandé le jeu le 4 septembre (le lendemain de l'annonce du jeu).

Nous venons d'être informés de la quantité de jeux Super Mario 3D All-stars (sur Nintendo Switch) qui nous est attribuée et elle est terriblement réduite. C'est très décevant et c'est avec grand regret que nous devons vous informer que nous ne pourrons pas satisfaire votre commande le jour de la sortie. De plus, comme Nintendo et ses distributeurs britanniques ne sont pas en mesure de nous assurer que des stocks supplémentaires seront disponibles après la sortie, nous avons pris la regrettable décision d'annuler toutes les commandes. C'est le détaillant en ligne Base.com (situé au Royaume-Uni) qui a lancé le bal des mauvaises nouvelles, en indiquant à sa clientèle son obligation d'annuler "toutes les commandes" car Nintendo et ses distributeurs dans cette région ne sont pas en mesure de garantir que davantage de stocks seront disponibles après la sortie.

Pour le moment, Amazon, la Fnac, Leclerc n'ont pas indiqué à notre niveau leur impossibilité d'honorer toutes les précommandes. Mais il est clair que si vous avez tardé, cela va peut-être être compliqué, ce qui serait particulièrement frustrant en cette période où l'on veut célébrer les 35 ans de la franchise.







Et ceci est d'autant plus agaçant que l'on note déjà les premières apparitions de ventes de cette compilation sur eBay a des prix indécents (source Nintendo Soup). Encore des petits favorisés pouvant court-circuiter la chaine de distribution classique pour obtenir le jeu avec assurance avant les autres, et qui profitent du système pour vendre à prix déraisonnable des produits souhaités par les joueurs, quasiment impossible à obtenir autrement. Il serait grand temps qu'eBay mette en place des restrictions, en refusant des annonces sur des titres non encore commercialisés sur le marché.