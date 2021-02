News Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Switch)

Tony Hawk's Pro Skater 1+ 2 - Nintendo Switch Gameplay 24/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Activision vient de l’annoncer, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 débarque sur Nintendo Switch courant 2021 mais aussi sur PS5/Xbox Series dès le 26 mars. Le jeu, vendu à plus d’un million d’exemplaires depuis sa sortie le 4 septembre dernier.Suite à cette annonce, un trailer a été publié sur IGN pour le portage de ce titre. D’ailleurs, les précommandes sont disponibles sur certains territoires pour ce titre mais nous ne sommes pas parvenus à les trouver sur la page française. Il nous faudra donc attendre un peu avant de passer à l’achat.Notez que cette annonce survient moins d’un mois après celle du portage de Crash Bandicoot 4: It’s About Time et tout simplement le retour en lui-même de la série Crash Bandicoot. Cela se vérifie aussi du côté de son partenaire : Blizzard, qui remet également au goût du jour ses classiques et se prépare à lancer dans les prochaines années son Diablo IV.Sources : Nintendo Everything