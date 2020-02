News The Wonderful 101 (Switch)

Les fans l'attendaient, il arrivera d'ici quelques mois : The Wonderful 101 va faire son retour avec une version Remastered sur Nintendo Switch !Comme cela avait fuité ce week-end, PlatinumGames a annoncé l'arrivée d'un Kickstarter pour éditer un remake du jeu WiiU sorti en 2013. Le projet, déjà bien avancé, devrait permettre de financer l'édition de The Wonderful 101 Remastered sur Nintendo Switch (en démat et en physique) mais aussi des versions PS4 et Steam d'ici la fin de la campagne, en mars.Le retour de The Wonderful 101 était attendu par de nombreux fans du jeu WiiU alors que le jeu n'avait pas trouvé son public sur une console, hélas très peu vendue.Comme à chaque fois avec Kickstarter, différents lots sont disponibles en fonction de la somme que vous êtes prêts à investir : de la trentaine d'euros pour le jeu en dématérialisé jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour tout un package contenant notamment le droit de se faire bloquer sur Twitter par le terrible Hideki Kamiya, le réalisateur du jeu !Dans une interview à Gematsu , Kamiya revient justement sur les conditions qui ont amené à cette décision : l'envie de ressortir le jeu, les négociations avec Nintendo, et enfin le financement via Kickstarter qui amènera peut être d'autres surprises !Car c'est une longue semaine qui semble s'ouvrir pour PlatinumGames qui a publié ce matin un nouveau site internet sobrement intitulé "Four' (quatre).Quatre projets qui seront dévoilés dans les jours à venir. Le premier est donc The Wonderful 101 Remastered.Quels seront les prochaines annonces ? Nous devrions en savoir davantage dès demain !