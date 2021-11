The Suicide of Rachel Foster, un petit air de Shining

Mais le temps se gâte soudainement et Nicole, désormais dans l'impossibilité de quitter le grand chalet, trouve du soutien auprès d'Irving, un jeune agent de la FEMA, en utilisant l'un des tout premiers radiotéléphones.

Grâce à son aide, Nicole commence à enquêter sur un mystère bien plus profond que ce que pensaient les habitants de la vallée. Un récit d'amour et de mort où la mélancolie se mêle à la nostalgie pour donner naissance à une histoire de fantômes palpitante.

Caractéristiques

The Suicide of Rachel Foster est un jeu d’enquête à la première personne, disponible depuis le 31 octobre 2021 et édité par Daedalic Entertainment. Une histoire de famille qui touche particulièrement Nicole, puisqu'elle réveille un douloureux souvenir de son adolescence, quand elle avait découvert avec sa mère l'infidélité de son père, qui entretenait une liaison avec une jeune fille du nom de Rachel, du même âge que Nicole. Une histoire tragique car Rachel était devenue enceinte du père de Nicole et avait fini par se suicider.Cette histoire remonte désormais à dix ans et Nicole a depuis perdu son père et sa mère. Elle revient dans l''hôtel familial qu'elle avait quitté suite à cette affaire, dans le comté de Lewis et Clark dans le Montana aux Etats-Unis. Nicole espère accomplir la dernière volonté de sa mère en vendant l'hôtel et en se rachetant auprès de la famille de Rachel. Elle revient à l'hôtel accompagnée de l'avocat de la famille pour inspecter le bâtiment délabré.- Un hôtel vaste et complexe à explorer pour percer de sombres secrets de famille- Une bande-son binaurale pour une immersion totale- Un récit intrigant, touchant et sérieux- Un thriller narratif multidimensionnel qui allie le mystère à l'horreur.Piégée à l’hôtel en raison d’une tempête de neige, Nicole tombe sur des indices qui suggèrent qu’il pourrait y avoir plus à ces événements qu’elle ne le pensait. Sa seule compagnie est la voix désincarnée d’Irving, un agent de la FEMA qui appelle la maison pour s’assurer que Nicole est en sécurité pendant la tempête. Les développeurs ont pioché dans l'inspiration de différents films d'ambiance, notamment Shining, pour vous plonger dans l'angoisse sans Jump Scare. Une narration lente pour renforcer le sentiment d'isolement et d'ennui de Nicole, coupée du monde par cette tempête de neige. Une durée de vie relativement courte, selon un découpage en plusieurs journées.Le titre PEGI 16 propose diverses options de langue anglaise, japonaise, Français, allemande, italienne, espagnole, coréenne, russe et chinoise. Prévoyez 3383 Mo d'espace disque pour accueillir ce titre actuellement en promotion pour son lancement à 15,99 € au lieu de 19,99 €, jusqu'au 19 novembre 2021.Source : Nintendo Everything