News The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Switch)

La Saga Trails va s'exporter en Occident (en Amérique du Nord au départ mais Nis America n'oubliera pas l'Europe), dès cet automne pour les possesseurs d'une PS4 et courant 2021 pour les joueurs sur PC et Nintendo Switch.



Cet épisode clôture l'arc narratif Trails of Cold Steel entamé depuis quelques années par le studio Falcom. On retrouvera Rean Schwarzer séparé de ses compagnons après la tonalité sombre du 3e opus, mais ce 4e opus est le plus riche en quêtes, avec de nombreux personnages qui feront leur apparition. Falcom planche déjà sur la suite de l'histoire dans un nouvel épisode prévu dans le courant de l'année au Japon, si le calendrier peut être respecté.

Nis America nous prévoit deux éditions physiques : une édition Frontline à 59,99 $ et une édition limitée à 99,99 $ sur leur boutique propre.





On commence par l'édition Frontline contenant une édition physique du jeu, un artbook "The Black Records", une jaquette réversible. En revanche la B.O sera à télécharger via un code intégré dans le boitier alors que les possesseurs de l'édition PS4 auront un CD.





L'édition limitée ajoute à l'édition Frontline un boitier collector, le CD de la bande originale "Twilight Resonance",le Steelbook "Ashen Awakener", le poster Daybreak et sept cartes inspirées de l'univers de la saga. Vous pouvez retrouver les détails et les visuels sur la boutique officielle ici

Toshihiro Kondo, le PDG de Falcom, indique que les nombreux mystères évoqués depuis Trails in the Sky et ceux liés à l'Empire Erebonian seront révélés dans cet épisode. Les personnages qui ont fait des apparitions dans les jeux précédents coopéreront avec Rean et ses compagnons contre un ennemi final commun. Bref, un épisode capital !



Trails of Cold Steel IV - Announcement Trailer (PS4, Nintendo Switch, PC) 04/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Game Informer 1 et 2