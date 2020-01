News The Dark Crystal: Age of Resistance - Tactics (Switch)

Si vous avez aimé comme nous la préquelle du film Dark Crystal, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, sous la direction du réalisateur Louis Leterrier, et diffusée sur Netflix depuis août 2019, vous apprécierez peut-être de retrouver sous la forme d'un RPG stratégique tactique l'ensemble des personnages de cette saga considérablement étoffée (au point que nous avons été déçu en ressortant notre vieux DVD du film original, paraissant beaucoup plus désuet dans les relations entre les personnages).





Adapter une série ou un film sous forme de jeux vidéo n'est jamais évident, espérons que l'éditeur En Masse Entertainment a trouvé le juste équilibre pour plaire aux fans et intéresser un public qui n'aura peut-être pas eu l'occasion de visionner cette série (mais aura grandement envie de le faire ensuite, on la recommande tout particulièrement).





Interface en français, 5177 Mo d'espace recommandés pour télécharger ce jeu, un titre PEGI 12 pour joueur en solo. Voici la bande-annonce :





The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics - Pre-Purchase Trailer - Nintendo Switch 21/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Nintendo Everything