News Level-5

Level-5 a dévoilé son programme pour le prochain Tokyo Game Show 2020 Online, qui se tiendra du 24 au 27 septembre 2020. L'éditeur nous a beaucoup inquiétés ces derniers mois, la plupart de ses projets ayant pris du retard tandis que les autres titres sortis au Japon n'ont toujours pas traversé l'océan (quid de Yo-Kai Watch Switch ?).





Rendez-vous nous est donné le 26 septembre de 15h à 16h50, horaire du Japon (soit de 8h à 9h50 du matin chez nous), pour une présentation de quelques titres :











- Megaton Musashi (PS4, Switch, iOS, Android)- Ni no Kuni : Cross Worlds (iOS, Android)- Yo-kai Watch Jam : Yo-kai Academy Y - Waiwai Gakuen Seikatsu (PS4, Switch)On ne peut pas dire que la liste soit longue, on notera l'absence d'Inazuma Eleven Arès, ce qui ne nous rassure pas vraiment au regard de son développement très compliqué. On croise les doigts pour que l'éditeur retrouve son feu sacré et surtout pour que tous ses projets récents arrivent enfin localisés chez nous.