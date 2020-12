News Tetris 99 (Switch)

Tetris® 99 - 18th MAXIMUS CUP Gameplay Trailer - Nintendo Switch 12/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cela faisait depuis la sortie de Paper Mario: The Origami King que cela n’était plus arrivé, un nouvel événement avec à la clé un tout nouveau thème exclusif est arrivé. Et cet événement, il ne met à l’honneur ni le récent Hyrule Warriors : L’ère du Fléau, ni Pikmin 3 Deluxe, ni même Super Mario 3D All-Stars mais bien Super Mario All-Stars !Super Mario All-Stars, pour ceux qui ne le connaitraient pas n’est autre qu’une compilation parue à l’origine sur SNES en 1993 et portée sur l’émulateur Super Nintendo Online à l’occasion des célébrations du 35ème anniversaire du plombier. Celle-ci comprend Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Level, Super Mario Bros. 2/Super Mario Bros. USA et Super Mario Bros. 3.Dernier Grand Prix en date : Tetris Grand Prix #17 : retour du thème Pokémon Epée et Bouclier De ce fait, Super Mario All-Stars (et non pas 3D All-Stars car les jeux compris dans les deux compilations ne sont pas les mêmes) déboulera dans le Battle Royal de Tetriminos made in Nintendo dès vendredi à 8h00 jusqu’à mardi prochain, 7h59.Comme toujours, les points d’événements s’obtiennent grâce à votre classement et le mode de répartition ne change pas.- 1re place : 100 points- 2nd place : 50 points- 3e place : 30 points- 4e – 10e place : 20 points- 11e – 30e place : 15 points- 31e – 50e place : 10 points- 51e – 90e place : 5 points- 91e – 99e place : 1 pointSource : Nintendo