News Tennis Club Story (Switch)

Le tennis fait, comme tant d'autres sports, les frais du contexte sanitaire mondial. Pratique en club interdite, puis tournois officiels annulés, pour finalement en arriver à un circuit à l'arrêt complet : clairement, les fans de raquette n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent depuis un bon moment si ce n'est quelques sessions webcam avec leurs stars favorites.Et puisque ce n'est pas encore tout de suite que le tennis va redémarrer, voici un jeu en approche sur Switch et qui pourrait vous intéresser ! Tennis Club Story arrive en effet sur l'eShop dès la semaine prochaine et s'annonce plutôt fun. Voyez plutôt :En simple, doubles ou même en équipes, vous pourrez orienter votre entraînement pour devenir un joueur technique, ou plutôt tout miser sur la puissance ou un coup en particulier. Choisissez et personnalisez votre joueur à votre guise avant de vous lancer dans le grand bain des compétitions à la recherche de sponsors... et de Gloire, évidemment. Si vous vous montrez convaincant, les sponsors vous accorderont de l'équipement spécifique pour devenir de plus en plus fort... Ou simplement mener la belle vie. Attention, Il vous faudra également gérer votre club de tennis et le rendre le plus agréable possible pour le rendre attractif aux futures stars de la balle jaune !Vous l'aurez compris, ce jeu qui ne paie pas de mine (et qui était initialement un jeu mobile) pourrait se révéler plus complet que prévu et donne quand même sacrément envie de prendre une manette pour s'y essayer ! Cela tombe bien, il sera accessible sur l'eShop dès le 07 Mai prochain à un prix à priori inférieur à 15€.Source : Nintendo Everything