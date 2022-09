Tencent augmente sa participation dans Ubisoft avec un investissement de 300 millions d'euros dans Guillemot Bros.

Difficile de savoir pour le moment s'il faut sauter de joie ou craindre un avenir plus morose, mais Tencent investit massivement dans Ubisoft avec un investissement de 300 millions d'euros dans Guillemot Bros, la société dirigée par les cofondateurs d'Ubisoft. Tencent détient désormais une participation de 49,9 % dans Guillemot Bros, la holding de la famille fondatrice Guillemot, qui a la plus grande participation dans Ubisoft. En retour, Tencent apportera certaines des plus grandes franchises d'Ubisoft sur le mobile. Tencent disposera également de 5% des droits de vote.









Cette opération s’est faite sur la base d’une valeur pour l’action Ubisoft de 80 euros par titre, soit près du double du cours de clôture de mardi de 43,5 euros.

"Guillemot Brothers Limited reste exclusivement contrôlée par la famille Guillemot. Tencent ne sera pas représentée au conseil d'administration et n'aura aucun droit d'approbation ou de veto opérationnel", explique l'entreprise dans un communiqué. Le groupe chinois met 300 millions d'euros sur la table pour prendre cette participation minoritaire, à raison de 200 millions d'euros d'acquisitions de titres vendus par la famille et 100 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital.

C'est donc la fin de l'épisode entrouvert le mois dernier, lorsque l'on rapportait que la société chinoise Tencent cherchait à devenir le plus grand actionnaire d'Ubisoft. Avec ce nouvel accord, Tencent a été autorisé à plus que doubler sa participation dans Ubisoft pour atteindre 9,99 %.





"Tencent ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d’un droit de priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d’Ubisoft avant 8 ans", a précisé l'éditeur de jeux vidéo.

Le groupe chinois a également consenti un prêt à Guillemot Brothers Limited qui permet à la fois à la holding de refinancer sa dette et de disposer de "ressources financières supplémentaires utilisables pour monter au capital d’Ubisoft", précise la société.



Le groupe chinois a également consenti un prêt à Guillemot Brothers Limited qui permet à la fois à la holding de refinancer sa dette et de disposer de "ressources financières supplémentaires utilisables pour monter au capital d'Ubisoft", précise la société.En ajoutant à la fois la participation directement détenue par la famille Guillemot en direct et via Guillemot Borthers ainsi que celle de Tencent, le concert désormais formé par les Guillemot et le groupe chinois disposera à l'issue de l'opération de 19,8% du capital et de 24,9% des droits de vote. Ce concert pourra monter jusqu'à 29,9% du capital ou des droits de vote, a indiqué la société.

"L'élargissement du concert avec Tencent renforce encore l'actionnariat de base d'Ubisoft autour de ses fondateurs et apporte à la société la stabilité indispensable à son développement à long terme", a déclaré Yves Guillemot, PDG et cofondateur d'Ubisoft.

" Dans un contexte de convergence des plateformes et des modèles économiques, cette opération, qui valide notre stratégie et met en évidence la forte valeur intrinsèque des actifs que nous avons construits sur le long terme, est une excellente nouvelle pour nos équipes, nos joueurs et nos actionnaires. Tencent est un partenaire actionnaire clé pour de nombreux leaders du secteur, qui ont créé certains des jeux vidéo les plus remarquables. Cette transaction renforce notre capacité à créer une forte valeur dans les années à venir."

Martin Lau, président de Tencent, a ajouté :







"Nous sommes ravis d'étendre notre engagement avec les fondateurs, la famille Guillemot, alors qu'Ubisoft continue de développer des expériences de jeu immersives, et de porter certaines des franchises AAA les plus connues d'Ubisoft sur mobile. Cet accord s'inscrit également dans notre philosophie d'investissement aux côtés de fondateurs créatifs, avec la pleine confiance qu'ils mèneront leur entreprise vers de nouveaux sommets."

Ubisoft a historiquement résisté aux offres de rachat, mais plus tôt cette année, elle a déclaré qu'elle envisagerait des offres d'acquisition, bien qu'elle ait "tout ce dont nous avons besoin pour rester indépendants". Désormais, hormis une acquisition complète par Tencent, Ubisoft se trouve à l'abri d'une OPA hostile d'un autre grand groupe.









Tencent continue à placer ses pions dans une nébuleuse d'actifs en tout genre. Tencent a également augmenté récemment sa participation dans le développeur d'Elden Ring, FromSoftware, ainsi que dans Sony.