Les 15 meilleurs ventes de jeux Nintendo Switch téléchargés en août 2022 (Europe)

Et voici le Top 15 européen sur Nintendo Switch partagé par Nintendo Europe ! On n'est guère étonné, mais hit indépendant Cult of the Lamb a raflé tous les suffrages en s'octroyant fièrement la première place de ce top. On retrouve ensuite Kirby's Dream Buffet et l'increvable Minecraft dans ce tiercé de tête.



Cult of the Lamb - Launch Trailer - Nintendo Switch 09/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Cult of the Lamb Nintendo Switch Gameplay 09/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Switch Sports continue à bien se vendre tandis que Mario Kart 8 Deluxe, boosté par le pack additionnel de nouveaux circuits complète la cinquième marche. Pour le reste, on vous laisse découvrir ce Top 15 européen. Correspond-il à vos propres achats ? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur notre Discord et notre Forum.