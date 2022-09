Retour sur le projet Zelda inédit de Retro Studios annulé par Nintendo

Retro Studios, le développeur à l'origine de la série Metroid Prime, avait émis certaines idées pour développer en interne un jeu Zelda. Cela faisait un moment qu'on entendait parler de rumeur autour de ce jeu dont le concept n'aurait clairement pas emballé Nintendo, au point de lui mettre très rapidement un véto.





Mais jusqu'à présent ce n'était que quelques échos et rien de vraiment concret à mettre au crédit de cette légende urbaine. Rien jusqu'à ce que quelques rares images conceptuelles finissent par être découvertes en 2020.



"À aucun moment, le jeu ne ressemblait vraiment à Zelda", a déclaré Tozour. "C'était une expérience qui avait mal tourné et qui se déroulait dans l'univers de Zelda."

Qu'a donc pensé Nintendo de ce jeu lorsqu'il a été présenté ?

"Nintendo] n'a pas vraiment réussi à s'y retrouver", explique M. Tozour. "Leur réaction s'est résumée à 'c'est sérieusement ce que vous proposez ? Vraiment ?" ... [le projet] a été immédiatement rejeté. [C'est ce qu'on m'a dit, mais je n'étais pas là quand cela s'est produit, et je suppose qu'il est possible que cela ne se soit jamais produit et qu'ils aient décidé de ne pas le montrer à Nintendo.

"Nintendo nous a donné le feu vert pour réaliser le prototype... mais ils n'ont eu aucune influence ni aucune visibilité [pendant] les neuf mois de pré-production, ce qui est l'une des raisons de l'échec."

La chaîne YouTube donnera bientôt plus de détails dans une nouvelle vidéo. En attendant de découvrir des informations sur ce Heroes of Hyrule, regardez la vidéo sur ce premier projet Zelda, en vous rappelant que c'est un projet rejeté par Nintendo. Bravo à la chaîne Did You Know Gaming pour cet excellent travail d'enquête.

Le concept art qui a fait surface, dessiné par l'ancien artiste sous contrat de Retro Studios, Sammy Hall, avait un ton beaucoup plus sombre que les précédents jeux Zelda et présentait Sheikh dans un rôle principal alors que l'intrigue du jeu relatait les origines de la Master Sword.Depuis, la chaine YouTube Did You Know Gaming a contacté les employés de Retro Studios afin de glaner plus d'informations sur le jeu. C'est ainsi que Paul Tozour, un programmeur du développeur, a accepté de parler du projet.Essentiellement, le gameplay était atypique de la série Zelda et n'a pas été à la hauteur des attentes. Tozour décrit le combat comme un jeu de taupe simplifié, le personnage principal Sheikh restant sur place tandis que les loups attaquent à tour de rôle. Une simple pression sur la télécommande Wii suffisait à les tuer. Lorsque Tozour a fait part de ses inquiétudes aux concepteurs au sujet de la jouabilité, on lui a répondu qu'une jouabilité simplifiée était la tendance qui allait se mettre en place à l'avenir, et on l'a comparé à l'entraînement à l'arbalète de Link.La traversée de l'Overworld était totalement séparée, Sheikh étant transporté dans des batailles distinctes comme dans un JRPG. Tozour a décrit cette partie du gameplay comme étant "un véritable gâchis". Alors que le graphisme a été largement salué, le gameplay de Project X / Sheikh n'a pas été revu par les autres designers de Retro.Au lieu de cela, Tozour a suggéré à l'équipe de travailler sur quelque chose comme Shadow of the Colossus. Malheureusement, ses supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd et Tozour reproche à la direction de Retro la mauvaise qualité du jeu. D'ailleurs, de nombreux concepteurs de Retro sont partis pour former Bluepoint Games, qui a travaillé sur un remake de Shadow of the Colossus pour Sony.D'après la vidéo de Did You Know Gaming, Retro Studios travaillait également sur un autre jeu Zelda.Connu sous le nom de Heroes of Hyrule, l'histoire se concentrait sur un Goron, un Zora et un Rito qui vivaient 100 ans dans le passé, ainsi que sur une version de Link qui est maintenant un vieil homme. Cela ressemble étrangement à Breath of the Wild.