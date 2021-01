News Codemasters

Galerie images 14/01/2021

"Take-Two reste une organisation très disciplinée et, grâce à son solide bilan, elle continuera à rechercher de manière sélective des opportunités organiques et inorganiques qui sont conçues pour renforcer la croissance à long terme de Take-Two et fournir des résultats à ses actionnaires"

Plus de Codemasters sur Switch ?

Le rachat de Codemasters, c’est toute une histoire ! Après l’annonce du rachat de la société britannique en novembre , il faut dire que l’on pensait que tout était "clos", et qu’il ne suffisait plus qu’à attendre que la procédure se termine, "dès le premier trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022." Que-nenni, au lendemain de la fin de la saison 2020 de Formule 1 en décembre dernier, EA et Codemasters annoncent avoir conclu un nouvel accord pour l’acquisition de la société A lire aussi : Les ventes des consoles Nintendo résumées en une magnifique infographie La question était alors de savoir si Take-Two allait rappliquer ou non. Et cette réponse nous parvient aujourd’hui : Take-Two a décidé de se désengager de la course, ce qui assure désormais (sauf en cas d’une nouvelle intervention) l’acquisition du studio par EA d’ici le premier trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022, c’est-à-dire entre le 1er avril et 30 juin 2021, pour la somme de 987,4 millions d’euros soit 1,2 milliards de dollars.Néanmoins, la maison-mère de la firme américaine qu’elle "continuera à rechercher" des opportunités d’acquisition après avoir été surenchérie, autant dire donc que l’on n’a pas encore fini de parler de Take-Two dans les mois et années à venir.Espérons désormais que le rachat de Codemasters nous permettra de découvrir un peu plus de jeux de course sur Switch en provenance de la société maîtresse du genre. En prenant en compte le fait qu’EA s’intéresse de plus en plus à la console nomade de Nintendo, c’est une possibilité envisageable, sans oublier que les deux derniers titres EA sortis sur Switch sont justement Burnout Paradise Remastered et Need for Speed: Hot Pursuit Remasterd ... En tout cas quoi qu'il en soit, nous on a envie d’y croire !Pour rappel, sur Switch, Codemasters n’a publié qu’un jeu jusqu’alors : GRID Autosport. Et cette production est tout de même hissée par de nombreux joueurs du genre au rang de "meilleur jeu de course Switch existant". A lui seul, ce commentaire en dit long sur le talent créatif des équipes de la société et des studios lui appartenant et désormais, seul l'avenir nous dira si le rachat de Codemasters est une bonne nouvelle pour les joueurs de la plateforme.Source : VGC