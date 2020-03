News Nintendo Switch Lite (Switch Lite)

Boite de la Switch Lite Corail 11/03/2020



Le 24 avril prochain, un nouveau colori de Nintendo Switch sera disponible en Europe : la Nintendo Switch Corail. Ce modèle, déjà annoncé pour le marché nord-américain où elle sera disponible dès le 3 avril prochain. D'ailleurs, dans son actualité au sujet d'une sortie US du modèle, Sebiorg semblait convaincu que la couleur arriverait de ce côté-ci du monde.La Nintendo Switch Corail sera une déclinaison plutôt rose pastel de la Switch Lite, le nouveau modèle de la Switch disponible depuis le 20 septembre dernier. Compatible avec l'ensemble du catalogue d'une console qui vient de souffler ses 3 bougies , la Nintendo Switch Lite couleur corail débarquera donc chez les revendeurs le 24 avril prochain.Voici quelques photos du pack de cette nouvelle couleur de la Nintendo Switch, et quelques mains baladeuses également avec lesquelles Nintendo s'est semble-t-il beaucoup amusé !La famille Nintendo Switch Lite s'agrandit donc et passe de 3 à 4 couleurs disponibles : outre le Jaune, le Gris, le Turquoise, les fans pourront désormais compter sur la Switch Corail !