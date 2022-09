Ô surprise, The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary débarque sur Switch

Détails de la mise à niveau

he Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition and Upgrade Overview Video 29/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Complètement par surprise, nous découvrons dans le Nintendo eShop, ce jour, la présence du pack The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary disponible à l’achat.Vous le trouverez sous deux formes, en pack complet avec le jeu pour la somme de 69.99€ ou bien si vous possédez déjà le jeu il vous sera possible de seulement prendre la mise à niveau pour un montant de 19.99€.A savoir que si vous prenez la version complète en dématérialisée, il vous faudra prévoir un espace de 12.6 Go sur votre console ou carte microSD.La mise à niveau Anniversary comprend des contenus inédits comme des quêtes, des donjons, des boss, des armes, des sorts et bien plus encore à découvrir. Vous devez posséder The Elder Scrolls V : Skyrim pour accéder à ce contenu.Pour plus de détails, nous vous laissons découvrir en image avec la vidéo ci-dessous des différentes évolutions de la mise à niveau présenté par Tom Mustaine Co-Studio directeur chez Bethesda Game Studios.Alors vous laisserez-vous tenter par cette mise à niveau ? En tout cas The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary est un beau portage sur la Nintendo Switch, ne passez pas à côté si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir cette aventure !A lire aussi : notre test de Skyrim sur Nintendo Switch